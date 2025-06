Startup mineira impacta mais de 40 mil psicólogos em todo o Brasil

Jornalista e Comunicadora de Startups. Em 2019, 2021 e 2023 foi premiada como Melhor Profissional de Imprensa do Brasil pelo "Startup Awards", maior premiação do ecossistema de startups da América Latina. Instagram @beatrizbevilaqua

Em 2015, enquanto aguardava na sala de espera para ser atendido por seu psicólogo, José Guilherme Honorato, CIO e fundador do PsicoManager - hub de inovação especializado em tecnologias de gestão e maior aliado estratégico dos profissionais da saúde mental - não tinha como antecipar o que aconteceria a seguir: quando finalmente deu o horário de sua sessão de terapia, outra pessoa que também estava na sala de espera afirmou que havia sessão marcada para aquele exato momento.

O psicólogo havia cometido um erro ao organizar sua agenda e, acidentalmente, deixou ambas as sessões para a mesma hora. Um engano que é mais comum do que parece, o que quem faz terapia sabe como é inconveniente quando ocorre. “Foi uma situação bem desconfortável para todos nós, principalmente para meu psicólogo” , conta o executivo. “Ele ficou constrangido por ter se atrapalhado e me pareceu logo ali que já é algo que deveria ter acontecido outras vezes, na correria. Foi essa a semente para o nascimento de tudo que o PsicoManager é hoje”, reforça.

Problemas no gerenciamento e outras dificuldades administrativas, como complicações na emissão de notas fiscais e falta de tempo para comportar mais sessões faz com que o psicólogos tenham uma captação menor de novos pacientes do quanto gostariam, ou também podendo levar a insatisfação de seus atuais clientes em alguns casos em que imprevistos acontecem. Sem falar que dividir isso, com momentos dedicados a estudos e orientação psicológica ao próprio profissional, coloca mais um outro desafio em cima de tudo já mencionado.

O executivo entendeu que ele não era o único a ter passado por uma situação daquelas e certamente não seria o último. “A Psicologia é uma área pela qual sempre tive muita admiração e que é extremamente nobre em seu dever. Ver como esse tipo de problema afetava tantos profissionais, e também seus pacientes, me fez perceber o quanto eu queria poder fazer algo para mudar isso”, comentou o fundador.

Mesmo em tempos de pré-pandemia, em que pouco ainda se falava sobre sessões de terapia on-line - menos ainda em novas tecnologias voltada para psicólogos - Honorato teve confiança em sua ideia e apostou em um modelo digital de gestão que hoje é utilizado por mais de 40 mil profissionais em todo o país. “Não foi fácil, mas hoje seguimos crescendo e impactando cada vez mais profissionais com nossa solução, ajudando-os a focarem mais no cuidado e atendimento dos pacientes enquanto nós facilitamos toda a parte administrativa para eles”, declara Honorato.

Bancar a inovação não só deu certo, como vem gerando ótimos resultados. A marca, que já ampliou suas soluções dentro da ferramenta, também deu um passo importante ao adquirir recentemente o Psico.Club, a maior escola de empreendedorismo para psicólogos do Brasil. Para Flávio Ponzio, CEO do PsicoManager, as recentes movimentações de M&A, somadas ao marco de uma década de atuação, não apenas representam a maturidade empresarial da marca, mas também reafirmam seu compromisso com o desenvolvimento regional.

“Chegar aos 10 anos é uma conquista enorme, ainda mais mantendo nossas raízes em Uberlândia. Somos a prova de que é possível inovar, crescer e gerar impacto social a partir do interior de Minas Gerais. Hoje, já contamos com mais de 75 funcionários”, afirmou o CEO. Ele complementa: “Temos muito orgulho de ser um exemplo na região, mostrando que o empreendedorismo local pode, sim, impulsionar o crescimento e inspirar novas ideias.”





Resultados e impactos reais





Agora, 10 anos após aquele overbooking, a marca fundada em Uberlândia (MG), se consolidou como referência nacional ao aliar tecnologia e gestão do cuidado emocional. Atualmente, o PsicoManager conta com mais de 75 colaboradores e está presente em 850 cidades do Brasil - sendo responsável por mais de 2 milhões de atendimentos -, acumulando um market share de 20% do mercado nacional, se consolidando como uma das principais marcas de inovação não só do Triângulo Mineiro, mas sim do Brasil.

“Empreender no Brasil não é simples, mas ver onde chegamos nos dá fôlego para ir além. Continuaremos investindo em tecnologia, pessoas e no fortalecimento da nossa cultura. Mais do que crescer, queremos transformar positivamente o setor da saúde mental – e fazer isso a partir de Uberlândia é ainda mais especial”, conclui Ponzio.

Com uma década de atuação, o PsicoManager entra em um novo ciclo mantendo o foco em tecnologia e no fortalecimento da saúde mental no país. Os planos para o futuro envolvem o avanço de soluções digitais cada vez mais integradas, com apoio de inteligência de dados e automação, para dar mais autonomia aos profissionais e ampliar o acesso à terapia. A partir de Uberlândia, a empresa pretende seguir como referência na digitalização do setor, aliando inovação e comprometimento com quem cuida da saúde emocional no Brasil.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.