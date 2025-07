Startup mineira lança IA generativa para empresas brasileiras

Jornalista e Comunicadora de Startups. Em 2019, 2021 e 2023 foi premiada como Melhor Profissional de Imprensa do Brasil pelo "Startup Awards", maior premiação do ecossistema de startups da América Latina. Instagram @beatrizbevilaqua

A Matrix Go, empresa mineira especializada em soluções tecnológicas para atendimento digital, relacionamento e engajamento com clientes, oficializa a chegada do Morpheus.AI, inteligência artificial generativa própria desenvolvida para atuar como uma espécie de funcionário digital personalizado, ao mercado. A solução integra a plataforma Matrix One e tem como objetivo democratizar o acesso à IA para empresas de diferentes portes e níveis de conhecimento técnico.



O Morpheus.AI funciona como agente especializado capaz de interagir de forma natural com clientes e colaboradores em áreas como suporte, atendimento, vendas, recursos humanos e marketing. A tecnologia utiliza arquitetura multicamadas com diversos modelos de IA para criar um sistema próprio, proporcionando atendimento personalizado e respostas contextualizadas específicas para cada empresa.



"Enxergamos como essencial a popularização e democratização do uso da IA para diferentes empresas, independentemente do porte ou conhecimento dessa tecnologia", explica Nicola Sanchez, CEO da Matrix Go, sobre a motivação para desenvolver a plataforma.



A Matrix Go tem o foco inicial em quatro segmentos para implementação da tecnologia: telecom (provedores e operadoras), educação, medicina e e-commerce. No setor de telecomunicações, por exemplo, o Morpheus.AI pode atuar em áreas críticas como retenção e cancelamentos, oferecendo atendimento dedicado sem influência de variáveis emocionais que podem afetar agentes humanos.

"Nossa IA foi desenvolvida para complementar o trabalho humano, oferecendo consistência e disponibilidade 24/7 em processos que demandam precisão técnica e imparcialidade, como negociações de retenção de clientes", complementa o CEO.

Personalização e curadoria dedicada



Cada implementação passa por processo de curadoria da Matrix Go, que desenvolve conhecimento específico sobre o negócio do cliente, estabelece limites operacionais e define os propósitos principais do "novo colaborador". O trabalho inclui configuração de tom de voz, nível de criatividade e demais características comportamentais. “Como atrativos para o mercado brasileiro, o Morpheus.AI oferece suporte 24 horas em português, linguagem adaptada ao português brasileiro, facilidade de uso e faturamento em Real (moeda nacional) com emissão de nota fiscal”, reforça Sanchez.



Já a segurança opera com servidores dedicados sem compartilhamento entre clientes, criando ambientes isolados da internet que garantem funcionamento autônomo da IA. “Essa arquitetura permite atendimento personalizado com respostas contextualizadas exclusivas para cada empresa, sem dependência de conexões externas. Nós seguimos todas as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e atualizamos constantemente nossas medidas de segurança baseadas em modelos internacionais e diretrizes governamentais”, complementa o executivo.

A empresa planeja estabelecer parcerias estratégicas com integradores para desenvolvimento de cadeia de fornecimentos, expandindo o alcance da plataforma no mercado brasileiro. "Como uma companhia 100% nacional, nosso principal objetivo é impulsionar outras empresas daqui do Brasil a otimizar seus processos operacionais. Hoje, contar com tecnologia de inteligência artificial representa um diferencial competitivo decisivo para se destacar no mercado", finaliza Nicola.



