Gigante mineira da tecnologia amplia presença na América Latina

Uma indústria mineira que começou pequena, em Divinópolis (MG), está ampliando sua presença no mercado latino-americano. A AGL Brasil vem fortalecendo sua atuação internacional por meio de parceiros locais e já tem no Paraguai um dos mercados estratégicos para a expansão de suas soluções de segurança eletrônica e automação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Um dos principais parceiros no país é a Security Jerry S.R.L., empresa paraguaia fundada em 2006 e que hoje conta com quatro unidades. A companhia atua como integradora, representante e distribuidora de marcas do setor de segurança e, nos últimos cinco anos, passou a trabalhar de forma mais próxima com a AGL.

Segundo Julio Cardozo, da Security Jerry, a parceria vem ganhando espaço no mercado paraguaio, especialmente nos segmentos de automação de portões, portaria e fechaduras eletrônicas. A expectativa é ampliar a presença das soluções em residências, condomínios, empreendimentos imobiliários e empresas.

“Nesses cinco anos de presença no mercado paraguaio, a AGL se consolidou como nossa principal parceira estratégica”, afirma Cardozo.

A expansão internacional acontece em um momento de crescimento da fabricante brasileira para 12 países. No primeiro semestre de 2026, a AGL registrou aumento de 17,31% em relação ao mesmo período do ano anterior e projeta encerrar o ano com alta de 15%.

A empresa também vem ampliando sua capacidade produtiva. Instalada em uma fábrica de mais de 40 mil metros quadrados em Divinópolis, a companhia produz cerca de 2.800 motores para portões por dia e tem capacidade instalada para chegar a 1 milhão de unidades por ano. A AGL ocupa ainda a liderança nacional em fechaduras elétricas e está entre os três maiores fabricantes brasileiros de automatizadores para portões.

A história da empresa começou em 1984, quando o mineiro Antônio Lúcio da Silva passou a instalar fechaduras manualmente em Divinópolis e a vender seus produtos de porta em porta. O negócio familiar cresceu ao longo das décadas e hoje é conduzido pela segunda geração, formada pelos irmãos Ana Cecília Nogueira da Silva, Gabriel Nogueira da Silva e Luis Guilherme Nogueira da Silva.

Sob a gestão dos filhos do fundador, a companhia passou a combinar a experiência acumulada pela família com investimentos em inovação e uma estratégia de internacionalização. Atualmente, os produtos fabricados em Minas Gerais são exportados para países da América Latina e da África.

No Paraguai, a estratégia passa pela construção de uma rede de parceiros que conheçam o mercado local. Para a Security Jerry, o próximo passo é ampliar a cobertura tecnológica e levar soluções de acesso mais inteligentes a diferentes perfis de consumidores.

O movimento também reforça uma tendência de internacionalização de empresas brasileiras de tecnologia e manufatura, que encontram nos mercados latino-americanos uma oportunidade de expansão a partir de soluções desenvolvidas para demandas semelhantes às do mercado nacional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Da pequena oficina criada em Divinópolis nos anos 1980 à presença em outros países, a trajetória da AGL mostra como uma indústria brasileira pode transformar conhecimento acumulado, escala produtiva e inovação em uma estratégia de crescimento além das fronteiras do país.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.