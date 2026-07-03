Empresa mineira democratiza acesso à segurança eletrônica no Brasil
Fundada há 42 anos em Divinópolis, a indústria criada por um ex-instalador de fechaduras tornou-se uma das líderes nacionais em segurança eletrônica
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