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Beatriz Bevilaqua
Beatriz Bevilaqua
Jornalista especializada em inovação e tecnologia. Premiada 3X pelo Startup Awards. Instagram @beatrizbevilaqua
INOVAÇÃO

Empresa mineira democratiza acesso à segurança eletrônica no Brasil

Fundada há 42 anos em Divinópolis, a indústria criada por um ex-instalador de fechaduras tornou-se uma das líderes nacionais em segurança eletrônica

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Beatriz Bevilaqua
Beatriz Bevilaqua
Colunista
Jornalista especializada em inovação e tecnologia. Premiada 3X pelo Startup Awards. Instagram @beatrizbevilaqua
03/07/2026 11:58

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A empresa familiar é administrada pelos irmãos Ana Cecília Nogueira da Silva, Gabriel Nogueira da Silva e Luis Guilherme Nogueira da Silva, filhos do fundador e responsáveis pelas áreas de marketing, finanças e inovação - (crédito: Acervo pessoal/Divulgação)
A empresa familiar é administrada pelos irmãos Ana Cecília Nogueira da Silva, Gabriel Nogueira da Silva e Luis Guilherme Nogueira da Silva, filhos do fundador e responsáveis pelas áreas de marketing, finanças e inovação crédito: Acervo pessoal/Divulgação
Em 1984, o mineiro Antônio Lúcio da Silva instalava fechaduras manualmente em Divinópolis (MG), e percorria a cidade de porta em porta para vender seus produtos. Algumas décadas depois, a pequena oficina deu lugar a uma das maiores indústrias brasileiras de segurança eletrônica. Hoje, a AGL Brasil é referência nacional no setor e tem o propósito de oferecer tecnologia de ponta, democratizando o acesso à segurança eletrônica para residências, condomínios e empresas.
A empresa familiar é administrada pelos irmãos Ana Cecília Nogueira da Silva, Gabriel Nogueira da Silva e Luis Guilherme Nogueira da Silva, filhos do fundador e responsáveis pelas áreas de marketing, finanças e inovação. Batizada  com a inicial dos três nomes, a AGL Brasil reúne mais de 450 colaboradores, instalada em uma fábrica com mais de 40 mil metros quadrados em Divinópolis. 
A gestão da segunda geração impulsionou a expansão do negócio, que hoje exporta para toda a América Latina e países da África, consolidando a indústria mineira entre as principais fabricantes brasileiras de soluções em segurança eletrônica e automação.
O crescimento é acompanhado por resultados expressivos. Apenas no primeiro semestre de 2026, a empresa registrou aumento de 17,31% em relação ao mesmo período do ano anterior e projeta fechar o ano com expansão de 15%. 
Em produção, a fábrica produz cerca de 2.800 motores para portões por dia, com capacidade instalada para até 1 milhão de motores por ano. A companhia ocupa atualmente a liderança nacional em fechaduras elétricas e figura entre os três maiores fabricantes brasileiros de automatizadores para portões.
Embora tenha construído sua reputação com as fechaduras elétricas, a empresa vive uma nova fase impulsionada pela linha de motores para portões automáticos. Em apenas oito anos nesse segmento, o faturamento da divisão cresceu dez vezes, consolidando-se como a área de maior expansão da companhia e uma das principais apostas para os próximos anos. 
Para sustentar esse crescimento, a companhia investiu R$ 12 milhões em novas máquinas, automação industrial e tecnologias produtivas mais eficientes. A estratégia busca aumentar a competitividade diante da concorrência internacional, reduzir custos de fabricação e preservar um posicionamento que acompanha a empresa desde sua fundação: oferecer produtos de alta qualidade a preços acessíveis.
"A empresa sempre teve esse compromisso de entregar o melhor custo-benefício do mercado. Nosso fundador começou como instalador e conhece de perto a realidade do cliente. Por isso, nosso objetivo sempre foi desenvolver soluções tecnológicas acessíveis, sem abrir mão da qualidade e da inovação", afirma Ana Cecília.
A inovação tornou-se um dos principais pilares do negócio. A empresa foi pioneira no Brasil no desenvolvimento de fechaduras compatíveis com a plataforma Tuya e tornou-se a primeira fabricante mineira de motores de indução. Há mais de dez anos, mantém também uma estrutura de desenvolvimento tecnológico na China, onde busca novos componentes eletrônicos, equipamentos industriais e tendências globais que aceleram sua capacidade de inovação e mantêm seus produtos competitivos no mercado nacional.
 Outro diferencial está na combinação entre tecnologia internacional e atendimento nacional. Enquanto importa componentes eletrônicos e investe constantemente em inovação, toda a fabricação, assistência técnica, garantia e suporte ao cliente permanecem no Brasil uma estrutura de pós-venda que se tornou um diferencial competitivo frente aos produtos importados.
A sustentabilidade também faz parte da estratégia da empresa. Toda a operação industrial é abastecida por energia renovável, proveniente de um dos maiores sistemas fotovoltaicos privados da região, e a companhia investe ainda na expansão de sua rede própria de eletropostos para veículos elétricos, reforçando seu compromisso com a transição energética. 
A história iniciada em uma pequena oficina de Divinópolis segue sendo escrita pela mesma família, agora à frente de uma indústria nacional que alia inovação, produção em larga escala e tecnologia para descomplicar a vida dos brasileiros.
 

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