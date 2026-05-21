Tecnologia brasileira chega à NASA e integra missão espacial

A inovação científica aliada ao empreendedorismo está no DNA da Condor Instruments, empresa brasileira de tecnologia que se destaca no desenvolvimento de soluções avançadas para o monitoramento do sono, da atividade e dos ritmos circadianos. Fundada há mais de uma década por ex-alunos da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), a companhia construiu, ao longo dos anos, uma trajetória sólida em um nicho altamente especializado, consolidando também sua presença no mercado internacional.





Os primeiros passos não foram simples. O desenvolvimento inicial exigiu investimento próprio dos fundadores, cerca de R$ 40 mil, além de um processo intenso de testes e ajustes para transformar a solução em um produto viável. Esse caminho ganhou fôlego com o apoio do programa PIPE Fase 2 da FAPESP, que aportou aproximadamente R$ 195 mil e permitiu acelerar a evolução da tecnologia e sua entrada no mercado.



Desde o início, a empresa decidiu ir além do mercado brasileiro e apostar também no cenário internacional. Essa estratégia, combinada com o foco em qualidade técnica e um suporte próximo ao cliente, foi fundamental para construir uma operação global sólida. Hoje, a Condor Instruments atende 735 clientes em 43 países, entre eles instituições de referência como a NASA, Harvard University, Stanford University, National Institutes of Health (NIH), National Health Service (NHS), Northwestern University, Hokkaido University e o Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA), na Alemanha.





Em 2025, a empresa registrou faturamento superior a R$ 6,5 milhões, sendo 86,47% provenientes de exportações. Entre 2021 e 2025, o crescimento médio anual (CAGR) foi de 50,63% em faturamento, um resultado que reforça a consistência do modelo de crescimento sustentável (bootstrap) adotado pela companhia.

Luis Filipe Rossi e Rodrigo Okamoto, fundadores da Condor Instruments Paulo Liebert

“Nosso foco sempre foi resolver problemas complexos com precisão e isso nos levou, de forma natural, a clientes e projetos no mundo inteiro. Hoje, temos a convicção de que estamos construindo o melhor produto do mundo”, diz Rodrigo Okamoto, Diretor de Operações e Cofundador da Condor Instruments.

No centro dessa trajetória está o ActLumus, principal solução desenvolvida pela Condor. Trata-se de um dispositivo de actigrafia capaz de registrar atividade motora, temperatura cutânea e exposição à luz, permitindo uma análise detalhada de seus efeitos sobre o organismo. A tecnologia se destaca tanto no campo da pesquisa quanto na prática clínica, especialmente em investigações relacionadas ao sono e à regulação do ritmo circadiano.



Com formato semelhante ao de um relógio de pulso, o equipamento permite o acompanhamento contínuo dos padrões de sono e vigília do usuário com alto grau de precisão. Para isso, incorpora múltiplos sensores que detectam a incidência luminosa em diferentes faixas espectrais. Esses dados são essenciais, já que a luz interfere diretamente no ciclo claro-escuro, responsável por sincronizar o relógio biológico interno com o ambiente.



“O ActLumos representa a evolução de anos de pesquisa aplicada em eletrônica e sistemas embarcados. Desenvolvemos uma solução completa, que integra hardware e software, permitindo aos nossos clientes extrair dados com alto nível de precisão e gerar insights relevantes para ciência e medicina”, destaca Luis Filipe Fragoso Rossi, CTO e sócio-fundador da empresa.

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A tecnológica da Condor Instruments também abriu portas para aplicações em contextos de alta complexidade. Em 2023, equipes ligadas à NASA iniciaram testes com dispositivos da empresa, culminando no uso para a missão Artemis II. O interesse surgiu a partir de equipes envolvidas no programa, reforçando o reconhecimento internacional da qualidade e confiabilidade dos equipamentos da empresa brasileira..



Combinando base científica sólida, inovação contínua e estratégia global desde a origem, a Condor Instruments segue ampliando sua presença no mercado internacional, contribuindo para avanços nas áreas de sono, cronobiologia e saúde, e posicionando o Brasil como um polo relevante em tecnologias de alta complexidade.



As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.