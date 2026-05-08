GINGA alcança receita de R$ 45 milhões e crescimento de 30% ao ano

O que o mundo pede das marcas hoje? É a partir dessa reflexão que a Agência GINGA celebra 24 anos de trajetória, consolidando um modelo de trabalho pautado na colaboração estruturada, diversidade de repertório e inteligência cultural. O movimento reflete um ciclo de maturidade e solidez financeira: nos últimos cinco anos, a agência registrou uma média de crescimento de 30% ao ano, encerrando 2025 com receita de R$ 45 milhões.

Fundada em 2002, a agência brasileira independente construiu sua trajetória antecipando movimentos culturais e digitais. Guiada pela busca constante por modelos de gestão e atuação mais conscientes, sua rede distribuída (que hoje conecta mais de 700 profissionais pelo Brasil e pelo mundo) vem amadurecendo para garantir longevidade e vitalidade às marcas em contextos de transição.

Para a GINGA, a diversidade geográfica e a descentralização não são apenas escolhas operacionais, mas infraestrutura estratégica de inovação. “BR não é 011, é +55” tornou-se a síntese dessa visão: a brasilidade da agência é lida como inteligência cultural, amparando sua capacidade de transformar a pluralidade do país em potência criativa. Essa eficiência sistêmica traduz-se também em impacto ambiental positivo: estudo encomendado pela agência, baseado no padrão GHG Protocol, indica que seu modelo distribuído gera uma redução de 60% nas emissões de gases de efeito estufa em comparação às estruturas de trabalho centralizadas.

“O mundo pede marcas mais conscientes do seu papel. Comunicação molda comportamentos, influencia decisões e impacta cadeias inteiras de valor. Nosso modelo em rede nos permite integrar criatividade, estratégia e diversidade de forma consistente, gerando valor não apenas para o negócio, mas para o ecossistema em que a marca está inserida”, afirma Pedro Del Priore, cofundador e CEO da GINGA.

Esta fase consolida diretrizes evoluídas pela agência nos últimos anos: a transição da métrica de alcance para o poder dos vínculos em comunidade, o papel central da creator economy na construção de relevância cultural, além da aplicação de tecnologias emergentes e dados com intencionalidade e ética. Tudo isso operado sob uma estrutura que integra criatividade e produção desde a origem dos projetos. Esse modelo ganha nome próprio dentro da agência: COLABORIDADE, conceito que traduz a combinação entre colaboração estruturada, diversidade de repertório e inteligência estratégica como arquitetura permanente de trabalho.

Um bom exemplo disso é a metodologia UmDois®, modelo de sprint exclusivo da GINGA que integra planejamento, criação e execução — processo que gerou resultados consistentes para marcas como Mercado Livre, Kopenhagen, Hering, Petz, Polenghi, Hashdex e Animale.

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A ambição da agência para os próximos anos é consolidar-se como um dos principais ecossistemas de estratégia, criatividade e vitalidade nos segmentos de marketing e comunicação; demonstrando que a inteligência distribuída e a visão sistêmica são as chaves para a longevidade das marcas. Com a experiência de quem atravessou as principais transformações do mercado brasileiro, a GINGA reafirma que gingar é a arte de transformar movimento em crescimento positivo.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.