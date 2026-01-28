Formação tecnológica gratuita amplia acesso e empregabilidade em BH

Jornalista e Comunicadora de Startups. Em 2019, 2021 e 2023 foi premiada como Melhor Profissional de Imprensa do Brasil pelo "Startup Awards", maior premiação do ecossistema de startups da América Latina. Instagram @beatrizbevilaqua

O Espaço de Inovação BH Futuro, iniciativa do Grupo +Unidos em parceria com o Instituto BH Futuro e apoio da Accenture, oferece desde 2025 formação tecnológica gratuita para jovens de Belo Horizonte, com foco em ampliar o acesso à educação digital, fortalecer competências para o mercado de trabalho e estimular trajetórias de empregabilidade.

Desde sua abertura, já foram 383 pessoas atendidas, 671 inscrições, 4.375 atendimentos, 348 concluintes e 480 certificados emitidos, demonstrando o interesse crescente da juventude pelo universo da tecnologia e da inovação.

Localizado no Bairro Serra, o Instituto BH Futuro oferece trilhas em programação, robótica, audiovisual, empreendedorismo digital e orientação de carreira, além de capacitação de educadores e acesso à infraestrutura tecnológica de ponta. O programa, que é gratuíto, foi desenhado com base em diagnóstico territorial realizado pela Accenture, garantindo aderência às barreiras e potencialidades do ecossistema local.As inscrições para as novas turmas serão realizadas de 28 de janeiro a 3 de fevereiro e podem ser feitas gratuitamente pelo site do instituto. O processo é voltado para jovens moradores de Belo Horizonte interessados em iniciar sua formação tecnológica. As trilhas e cronogramas serão anunciados pelo Instituto nas próximas semanas.Entre os jovens beneficiados está a Valentina, aluna do instituto, que descobriu novos interesses para seu futuro profissional a partir da vivência no programa. “Eu ficava pensando assim: ‘Ano que vem é ensino médio, vou fazer o quê?’. Aí vi que achei legal, por exemplo, a robótica que fizemos no projeto, e percebi que tinha a possibilidade de trabalhar nessa área", afirma a estudante, que representou o Instituto BH Futuro em uma competição de robótica realizada na UFMG, integrando a única equipe formada exclusivamente por meninas.Para Daniel Grynberg, diretor executivo do Grupo Unidos, o impacto do programa demonstra como iniciativas de inclusão digital podem gerar resultados concretos no território: “Quando aproximamos a juventude da tecnologia, abrimos portas que muitas vezes nem eram vistas como possíveis. É muito forte observar essa virada acontecendo ali, no território, e ver gente criando caminho. No fim das contas, inclusão digital é isso: gerar oportunidade e construir futuro de verdade”, afirma.

