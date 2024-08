Pesquisa revela o preço médio da gasolina em BH

Com diversos altos e baixos, o preço da gasolina volta a aumentar em Belo Horizonte. Novo levantamento realizado pelo site MercadoMineiro, em parceria com o aplicativo comOferta, mostra que o preço médio da gasolina apresentou estabilidade em agosto, com aumento de R$ 0,01 em relação a julho, chegando ao preço médio do litro de R$ 6,38.

Nos dois últimos meses, a gasolina aumentou 6,31%. Já no acumulado de janeiro a agosto, o aumento foi de 19,9%. Em toda a capital mineira, o litro da gasolina pode ser encontrado na faixa de preço entre R$ 5,99 a R$ 6,79,uma variação de 13,36%.

Também neste mês, o etanol apresentou aumento no preço médio, chegando a 7,8% a mais que julho, o equivalente a R$ 0,33 adicionais. No ano, o acúmulo do reajuste já chega a 33,38%. O litro do etanol também apresenta alta variação, podendo custar entre R$ 4,12 e R$ 4,79, uma diferença de 16,26%.



Assim como a gasolina, o diesel também se manteve na mesma faixa de preço de julho, com preço médio de R$ 5,93.

Combustível mais vantajoso

De acordo com o MercadoMineiro, a gasolina tem vantagem em relação ao etanol. A pesquisa considerou um consumo estimado de 8,5 km por litro de etanol e 11,5 km por litro de gasolina. Nesse viés, a gasolina faz um consumo de 55 centavos por litro, enquanto o etanol faz o consumo de 53 centavos por litro. "O etanol corresponde a 71% do valor da gasolina. Segundo os cálculos, com uma margem de 70%, o etanol não é vantajoso", explica o economista Feliciano Abreu, responsável pela pesquisa.

O levantamento também fez uma relação de preços em avenidas movimentadas na Grande BH, entre os dias 5 e 10 de agosto. Segundo pesquisa, a Avenida Tereza Cristina é a que apresenta a predominância dos menores preços da gasolina nos postos de combustíveis, na média de R$ 6,25. As próximas com os menores preços são as avenidas Amazonas e Cristiano Machado, em que o preço médio da gasolina é R$ 6,39.

Já a Avenida Prudente de Morais apresenta o preço médio da gasolina em R$ 6,49, enquanto as avenidas Raja Gabaglia e Barão Homem de Melo empatam no preço médio de R$ 6,59.

No interior, João Monlevade tem o preço médio do litro da gasolina em R$ 5,78, Montes Claros tem o preço médio em R$ 5,79, enquanto o Sete Lagoas e Lagoa Santa apresentam a média de R$ 5,99. O preço médio em Betim chega à faixa de R$ 6,09, enquanto em Teófilo Otoni o preço médio do litro é de R$ 6,19.

A relação completa dos postos de combustíveis da Grande BH está disponível no site do Mercado Mineiro.