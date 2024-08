EM Minas com o empresário Rodrigo Ferraz deste sábado (17/8) é adiado

O EM Minas programado para este sábado (17/8), no qual seria entrevistado o empresário Rodrigo Ferraz, fundador da Cervejaria Albanos, foi adiado pela TV Alterosa/SBT devido à cobertura da morte do apresentador Silvio Santos. Na próxima semana, o programa voltará a ser exibido no seu horário habitual, às 19h30, na televisão e no canal no Youtube do Portal Uai.

Silvio Santos morreu na madrugada deste sábado, aos 93 anos. A informação foi confirmada pelas redes sociais do SBT que, desde cedo, tem mantido uma programação com homenagens ao seu fundador e ícone da televisão brasileira. A cobertura especial irá seguir ao longo deste domingo (18), junto a todas as emissoras próprias e afiliadas da rede.