Com o aumento do preço da gasolina nas refinarias da Petrobras em R$ 0,20 da última semana, os consumidores finais de Belo Horizonte já começam a sentir os efeitos. De acordo com levantamento do Mercado Mineiro, realizado em parceria com o aplicativo comOferta.com, o preço da gasolina aumentou R$ 0,37 em média nos postos da Grande BH.

No último mês, o litro da gasolina custava, em média, R$ 6,00, e em julho o preço médio é de R$ 6,37, com um aumento de 6,19%. O etanol também apresentou aumento em relação ao mês passado. Do preço médio de R$ 4,18 em junho, hoje o litro custa, em média, R$ 4,46. O aumento de R$ 0,28 representa uma variação de 6,68% no preço do combustível, o maior entre os combustíveis principais.

Já o diesel S10 foi o que menos sofreu aumento em relação ao último mês: apenas R$ 0,01 De R$ 5,91, voltou ao preço de maio, de R$ 5,92. Em comparação, o gás natural veicular (GNV) não apresentou aumento em relação a junho, mantendo a média de preço em R$ 4,92 do litro, sem variação entre postos.

O aumento do preço da gasolina vem de uma progressão positiva que se estende desde janeiro de 2024. Durante este período de sete meses, o combustível sofreu um aumento do preço médio de 19,76%. Cenário parecido para o etanol, que teve um aumento ainda maior no preço médio, de 31,94%. O diesel S10, na contramão, apresentou redução de 1,54% no preço médio.

Variações na Grande BH

Grande BH: é mais vantajoso abastecer com etanol do que gasolina



Na capital mineira e Região Metropolitana, o consumidor pode encontrar preços em uma extensa faixa de preço. Da gasolina, o menor preço encontrado pelo levantamento foi de R$ 5,98, enquanto o maior foi de R$ 6,69, o que representa uma variação de 11,87%.

Para o consumidor em busca do etanol, a faixa de preço é entre R$ 3,99 e R$ 4,79, com uma diferença de 20% entre o menor e maior preço. Já para quem está em busca do diesel S10, o menor preço encontrado é de R$ 5,64, enquanto o maior é de R$ 6,59, com uma variação de 16,84% no preço médio.

A relação completa dos postos de combustíveis da Grande BH está disponível no site do Mercado Mineiro.