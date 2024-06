O menor preço do litro de etanol encontrado é de R$ 3,63, enquanto o menor de gasolina é de R$ 5,69.

O abastecimento dos automóveis, apesar de cotidiano, é um processo de estudo e análise de qual combustível e onde vale mais a pena abastecer. De acordo com levantamento realizado pelo site MercadoMineiro em parceria com o aplicativo comOferta, divulgado nesta segunda-feira (10/06), o melhor combustível para se abastecer neste mês de junho é o etanol, se comparado com a gasolina e o diesel.

A pesquisa, que analisou os preços de 202 postos de Belo Horizonte e Região Metropolitana entre os dias 5 e 8 de junho, aponta que preço médio da gasolina está a R$ 6,00, variando 12,3% de R$ 5,69 a R$ 6,39. O litro do diesel S10 apresenta preço médio de R$ 5,91, variando de R$ 5,59 a R$ 6,59, com uma diferença de R$ 1 ou 17,89%.

O levantamento também mostra que o menor preço de etanol registrado é de R$ 3,63, enquanto o maior é de R$ 4,64, apresentando uma variação de 27,82%. De janeiro a junho, o preço médio passou de R$ 3,38 a R$ 4,18, ficando 23,6% mais caro.

Veja: Vale pretende aumentar parcela de biodiesel nos caminhões próprios



E também: Fila quilométrica em posto de BH marca o Dia Livre de Imposto



Apesar desse aumento, caso comparado com um consumo de gasolina comum, o etanol está mais em conta. Ao ser considerado um consumo estimado de 8,5 km por litro de etanol e 11,5 km por litro de gasolina, o consumo por litro rodado de etanol é de R$ 0,49, enquanto o de gasolina se mantém em R$ 0,52.

Para conferir o levantamento completo com os postos da Grande BH, acesse a página do MercadoMineiro.