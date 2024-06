O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comemorou o avanço dos partidos da extrema direita no resultado das eleições para o Parlamento Europeu, realizadas nesse final de semana. Em suas redes sociais, na noite desse domingo (9/6), disse que o crescimento e fortalecimento da direita deve se repetir em outras partes do mundo.

"A Europa mostra que a vontade popular prevalece sem determinadas intromissões e logo mais se repetirão em outras partes do mundo. Todo o establishment está espumando de ódio e distribuindo suas fake news para difundir nas redações, estridentes com as pessoas que tanto querem calar. A vitória do povo mostra que as agendas impostas pelo sistema não estão satisfazendo sua vontade", escreveu Jair Bolsonaro no X (antigo Twitter), na noite de ontem.

Os resultados oficiais das eleições do Parlamento Europeu ainda não foram divulgados, mas a projeção já aponta o avanço da extrema direita.

Quem também comemorou a vitória da direita foi o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). "Nós vamos tomar de volta nosso país também", escreveu o deputado mineiro no X.



De outro lado, o deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP), pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, disse que o avanço da extrema direita no Parlamento Europeu serve de alerta para o Brasil.

"Não é segredo que o bolsonarismo é parte desse movimento de contaminação da política pelo neofascismo. Nos 4 anos de Bolsonaro, tivemos uma prova do que essa turma é capaz. Não podemos nos enganar, o perigo não passou com a derrota de Bolsonaro em 2022. Nessas eleições, tentarão a todo custo ocupar prefeituras e câmaras de vereadores em todo o país, já visando garantir a força da máquina pública para 2026", disse Boulos.

O parlamentar ainda afirmou que é preciso enfrentar a extrema direita "desde já", pois é fundamental para "barrar um futuro próximo desastroso para o Brasil". "Essa é nossa principal tarefa este ano: impedir o avanço da extrema direita nas eleições municipais", completou.