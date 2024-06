Eleições suplementares no município de Bertópolis, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais, neste domingo (9/6), deram a vitória a Ildásio Ferreira Rosa Carrieiros (PT) e Clécio Almeida Balieiro (PSD), que, agora, assumem os postos de prefeito e vice-prefeito da cidade. A Justiça Eleitoral tem até o dia 1º de julho para diplomar os eleitos. Os mandatários anteriores foram cassados em ação julgada pelo TSE em março de 2024.

Com isso, voltaram às urnas neste domingo 2.904 pessoas, o que representa 75,88% do eleitorado apto a votar nesta eleição suplementar no pequeno município de 4,4 mil habitantes, segundo última atualização do IBGE em 2022.

O percentual de abstenção ficou em 24,12% (923 eleitores). Foram contabilizados 22 votos em branco (0,76%) e 84 votos nulos (2,89%). Em segundo lugar ficaram Lauro Alves Jardim (União) e Ismail Maxakali (PSDB), candidatos à prefeito e vice, respectivamente. A chapa recebeu 988 votos (35,31%).

Bertópolis foi a primeira cidade mineira a ter eleições suplementares referentes às eleições de 2020. Isso porque o prefeito eleito, Aristides Angelo Rossi Depolo (PSD), teve o seu mandato cassado pela Justiça Eleitoral em razão de condenação em ação de investigação judicia eleitoral, julgada pelo TSE em março de 2024, quando foi reconhecido o abuso de poder político e econômico na campanha em 2020. O então vice-prefeito, José Pinto Coelho (PTB), também foi cassado pelo mesmo motivo.

A investigação começou após Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) proposta pelo partido Democratas de Bertópolis. Aristides e José Pinto foram acusados de promover "doações irregulares de lotes de terreno pertencentes ao município, bem como de serviços e insumos para construções de currais e reformas de casas, além da concessão de vantagens em dinheiro advindas de conta do Fundo de Participação Municipal, tudo com finalidade de cunho eleitoreiro", aponta o TER-MG.

O eleitores que não foram às urnas neste domingo têm até 8 de agosto para justificar a ausência pelo aplicativo e-Título ou no sistema Justifica (acesse aqui).

Além de Bertópolis, nove municípios já realizaram novas eleições. Em 2021: Campestre e Espera Feliz (13 de junho); São Gonçalo do Sapucaí (4 de julho); Antônio Carlos e Ibertioga (1º de agosto) e Pedra do Anta (12 de setembro). Em 2022: Japaraíba (3 de abril) e Divisa Alegre (11 de dezembro – primeira suplementar). Em 2023: Lamim (6 de junho) e Divisa Alegre (2 de julho – segunda suplementar após a primeira ser anulada).