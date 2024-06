O Produto Interno Bruto (PIB) do setor de agronegócio em Minas foi de R$ 228,6 bilhões em 2023, o que representa um aumento de 5,9% ante os R$ 215,4 bilhões do ano anterior. Os resultados, apurados pela Fundação João Pinheiro (FJP), foram anunciados nesta segunda-feira (10/5) pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg) e governo do estado.



"Partimos de uma participação inferior a 15% no PIB total do estado em 2018 para 22,2% neste ano. Em termos proporcionais - de 7 em 15 - significa um aumento de quase 50%", declarou o vice-governador Mateus Simões (Novo), durante o evento realizado na sede da Faemg, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

De acordo com o coordenador de Contas Regionais da Faemg, Raimundo de Sousa Leal Filho, a "grande locomotiva positiva" do PIB veio da produção da agricultura, com destaque para a soja, café e milho.