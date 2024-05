O programa Minha Casa, Minha Vida passará a receber energia solar. O projeto será lançado na próxima semana pelos ministérios de Cidades e de Minas e Energia, informou o ministro Alexandre Silveira nesta segunda-feira, durante a 3ª Reunião do Grupo de Trabalho de Transição Energética do G20, em Belo Horizonte.

Silveira afirmou que 100% das moradias do programa terão energia fotovoltaica. Ainda segundo ele, o projeto vai estimular os empregos para profissionais da área de energia. Para ele, a “única forma de combater a desigualdade de forma verdadeira e sólida é através do emprego”.

“Todos os esforços necessários para dar emprego a esse setor estão sendo feitos. Não tem nada que o governo seja mais obcecado em fazer do que gerar emprego, valorizar o comércio local e induzir a cadeira produtiva do emprego e da renda”, afirmando que o “crescimento nacional deve ser obsessivo”, explicou o ministro.

A declaração foi realizada após protestos na entrada do Minascentro, no Centro de BH, local onde ocorreu a reunião do G20. Os manifestantes alegaram uma concorrência desleal entre a Companhia Elétrica de Minas Gerais (Cemig) e outras empresas, que “não conseguem competir com a Cemig” no mercado.

Em nota, a empresa afirma que “segue realizando os maiores investimentos de sua história, que permitem a conexão de novos empreendimentos de energia limpa em Minas Gerais”. Ainda segundo a Cemig, a empresa “alcançou a marca de 8 gigawatts de energia solar conectada, o que comprova o esforço em conectar a energia ao sistema elétrico e distribuir aos consumidores”.