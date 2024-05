À imprensa, Simões afirmou que espera que as eleições municipais não prejudiquem a relação da gestão estadual com o governo federal.

O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo), disse, nesta segunda-feira (27/5), que o Governo de Minas não “mistura” assuntos eleitorais com questões de governo. À imprensa, Simões afirmou que espera que as eleições municipais não prejudiquem a relação da gestão estadual com o governo federal.

O vice-governador marca presença na abertura da 3ª Reunião do Grupo de Trabalho de Transição Energética do G20, que acontece no Minascentro, na Região Central de Belo Horizonte, que conta também com a participação do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

“Nós estamos ainda no ano de 2024, as eleições esse ano são eleições municipais, em Minas Gerais acontecem em 853 municípios. Alguns deles eventualmente os candidatos do ministro Alexandre Silveira vão ganhar, em vários outros os nossos candidatos vão ganhar, mas isso atrapalhar a relação com o governo federal seria muita mesquinharia da nossa parte. A gente não mistura definitivamente questões de eleição com as questões de governo, especialmente à distância que nós estamos das eleições que são estaduais e federais. Então vamos prestar atenção nos grandes temas aqui e deixar o problema político para o dia da eleição”, disse Simões à imprensa.

G20 em BH





O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, preside a abertura da 3ª Reunião do Grupo de Trabalho de Transição Energética do G20, hoje. Serão três dias de encontros na capital mineira.

E mais: Eleição municipal será novo teste para democracia e sistema de votação

Entre esta segunda e quarta-feira (29/5), os participantes discutem temas como a dimensão social da transição energética, financiamento de baixo custo para iniciativas sustentáveis, acesso universal à energia limpa e inovação em biocombustíveis.