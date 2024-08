Receita abre consulta ao 4º lote de restituição nesta sexta

A Receita Federal abre, a partir de 10h desta sexta-feira (23/8), a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2024. Segundo o Ministério da Fazenda, ao todo serão 5.347.441 restituições. O pagamento será realizado na próxima sexta (30/8).

São 15.077 restituições para idosos acima de 80 anos; 84.659 para quem tem entre 60 e 79 anos; 7.168 para pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave; e 27.372 para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Além disso, 261.019 restituições serão destinadas a contribuintes que não possuem prioridade legal, mas receberam a prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou por ter optado receber a restituição via pix.

Como consultar a restituição?

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição".



O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por indicação de chave Pix. Se, por algum motivo, o crédito não for realizado, por exemplo, a conta informada foi desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil, onde o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores.

