SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Banco Central confirmou o vazamento de dados cadastrais de 3.020 chaves Pix de clientes do Banpará (Banco do Estado do Pará) nesta quinta-feira (18/4). Essa é a oitava ocorrência do tipo desde o lançamento do serviço de pagamentos, em 2020.

O BC afirma que o vazamento ocorreu devido a "falhas pontuais no sistema" do Banpará e diz que não foram expostos dados sensíveis, como senhas, informações sobre movimentações e saldos nas contas, ou "quaisquer outras informações sob sigilo bancário". Veja abaixo como proteger seus dados.

PROTEÇÃO DO SEU PIX

1 - Tenha cuidado com a senha do app do banco

O Pix é uma operação feita por meio da rede bancária e muitas das movimentações fraudulentas ocorrem após roubo, furto ou invasão do celular por criminosos Quem tem app do banco instalado deve ter muito cuidado com a senha, que não deve ter números facilmente identificáveis como de documentos ou datas de nascimento, por exemplo Jamais anote sua senha do banco no bloco de notas do celular Ao usar o app, sempre saia da conta Os apps de bancos não armazenam as senhas e as movimentações.

2. Diminua o valor que pode ser transferido por Pix

Os bancos têm bloqueios específicos do Pix conforme o valor e o horário Operações acima de R$ 1.000 no período noturno precisam ser liberadas pelo cliente e há prazo para que haja resposta a esse pedido de liberação

No entanto, o próprio cidadão pode diminuir e aumentar os limites de transferência bancária a qualquer momento, incluindo o Pix, de forma rápida

Especialistas recomendam ter um limite bem baixo transferência por Pix, o que limita e dificulta a ação de criminosos

3. Sempre confirme os dados de quem vai receber o Pix

Antes de terminar a operação de transferência via Pix, confirme a chave de quem vai receber

Revise também os valores; ao errar na transação, é possível ter o dinheiro de volta, mas isso leva tempo e necessitará de uma investigação feita por seu banco

4. Cuidado com as transferências

Não faça transferências para amigos ou parentes sem confirmar se o pedido de valores está sendo feito pela própria pessoa

Um dos golpes mais comuns envolvendo Pix é o da falsa conta do celular, quando o golpista rouba a foto da pessoa de alguma forma e, com outro número, passa a pedir dinheiro a amigos e familiares

5. Jamais clique em links para cadastrar a chave Pix

Nunca clique em links recebidos por email, WhatsApp, redes sociais ou SMS para cadastro da chave do Pix

O cadastro da chave deve ser feito sempre pelo site ou aplicativo do banco, ou nas agências bancárias

Nunca compartilhe o código de verificação recebido quando você realiza o cadastro da chave Pix

Não faça qualquer tipo de cadastro no Pix a partir de ligações telefônicas ou contatos pelo WhatsApp, pois essa prática é fraudulenta

*Com Cristiane Gercina e informações da Agência Brasil