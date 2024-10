O ex-presidente Jair Bolsonaro comemorou o avanço da direita no Brasil e elogiou o desempenho do Partido Liberal (PL) no primeiro turno das eleições. As falas foram feitas em Goiânia, em Goiás, enquanto o ex-chefe do Executivo acompanhava a votação de Fred Rodrigues (PL), seu candidato na capital do estado.

“Se você ver o PL, em dois terços dos municípios, não teve candidato. Então, esse embate meu com a esquerda, nesses municípios, a tendência foi não votar no PT”, ressaltou Bolsonaro em relação ao resultado das urnas em 6 de outubro.

Além disso, o ex-presidente apontou que, nos municípios onde não havia candidato de seu partido, o eleitorado votou em outros partidos de direita, centro-direita e centro, o que julga ter “ajudado bastante” na vitória contra a esquerda. “Foi uma sapecada monumental”, frisou.

Das 15 capitais que foram para o segundo turno, o Partido Liberal possui representantes em nove corridas eleitorais.

De acordo com a pesquisa da Quaest de ontem (26), no entanto, a legenda de Bolsonaro lidera apenas em Aracaju, Sergipe. O PL apresenta empate técnico em Belo Horizonte (MG), Cuiabá (MT), Fortaleza (CE), Manaus (AM) e Palmas (TO), e fica atrás em Belém (PA), Goiânia (GO) e João Pessoa (PB).

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro