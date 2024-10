GOIÂNIA, GO (FOLHAPRESS) - O governador Ronaldo Caiado (União Brasil-GO) acompanhou neste domingo (27) o voto do seu candidato a prefeito de Goiânia (GO), Sandro Mabel (União Brasil), e minimizou a ida de Jair Bolsonaro (PL) à cidade em apoio à candidatura adversária.





"Isso eu vou conversar com vocês às 18h. Até lá eu vou conversar para dizer ao povo todo de Goiânia: 'Por favor, minha gente, vocês sabem o que Goiânia tá vivendo. Não tem outro caminho, vamos votar em quem sabe, em quem conhece, quem é preparado'. É isso que eu quero transmitir. Esse mimimi aí eu vou discutir depois das 18h", afirmou Caiado em entrevista coletiva após o voto de Mabel.





Bolsonaro está na capital Goiana em um périplo com aliados, entre eles Fred Rodrigues (PL), adversário de Mabel.





Em entrevista, o ex-presidente disse desconhecer o "caiadismo", além de afirmar que o resultado deste domingo na cidade é "mortal" para as pretensões de Caiado.