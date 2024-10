O prefeito Fuad Noman (PSD) vota no Colégio Decisão (antigo Izabela Hendrix), no Bairro de Lourdes, Região Centro-Sul de BH, neste domingo (27/10)

Assim como no primeiro turno, o prefeito Fuad Noman (PSD) chegou com uma entourage em seu local de votação, o Colégio Decisão (antigo Izabela Hendrix), no Bairro de Lourdes, Região Centro-Sul de BH, neste domingo (27/10).





Além da mulher, Mônica, e do candidato a vice, Álvaro Damião (União Brasil), foram acompanhá-lo o Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD) e o deputado estadual João Leite (PSDB), seus colegas de partido, mais o narrador esportivo Mário Henrique Caixa, parlamentar do PV, e de dois nomes do PT, o deputado federal Reginaldo Lopes e o vereador eleito Pedro Rousseff.

“Estou muito confiante, esperando que a gente possa ter mais um mandato, a luta é difícil, a gente sabe que não vai ser fácil esse resultado. Quem sabe no final do dia a gente possa atingir a vitória e com isto trabalhar mais quatro anos”, afirmou Fuad, que reafirmou o apoio do presidente Lula a sua gestão. Também disse que toda a prefeitura de Belo Horizonte está estruturada para mais quatro anos, caso sejam confirmados pelas urnas neste domingo (27/10).





“Cobiça”





Assunto que tomou conta da reta final da campanha, a tal polêmica em torno de "Cobiça" (2020), segundo romance do prefeito - que sempre se considerou um "escrevedor", não um escritor - foi levantada durante a coletiva com a imprensa. De caráter ficcional, a trama narra a história de uma mulher, Sueli, que viaja ao interior de Minas Gerais para se reencontrar com seu passado. No livro, Fuad descreve uma cena de estupro coletivo de uma criança.





Candidato pelo PL, Bruno Engler levantou a polêmica, chamando o livro de "pornográfico". “Fico impressionado com o nível que a campanha atingiu neste final. Há duas semanas disseram que teriam um grande escândalo, vasculharam e não acharam nada", disse Fuad, que mais uma vez ratificou que o que a cena descrita faz é um "alerta sobre a sociedade que maltrata crianças".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





O prefeito comentou que a polêmica lançou novo interesse sobre a obra. Na Amazon, o livro só está disponível no formato e-book. Fuad disse que talvez haja uma segunda edição, "porque não tem mais o livro na praça". Dando por fim a questão, Fuad diz que vai acompanhar a apuração de casa. Terminada a contagem de votos, ele vai para o comitê para avaliar o resultado. “Espero que pelas 18h, 18h30 já tenha resolvido isto."