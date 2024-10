Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (26/10), véspera do segundo turno das eleições em Belo Horizonte, mostra uma vantagem de seis pontos percentuais do prefeito e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), sobre o deputado estadual bolsonarista Bruno Engler (PL).

De acordo com o levantamento, Noman conta com 48% das intenções de voto contra 42% do parlamentar. Votos brancos e nulos representam 7%, enquanto 4% dos eleitores estão indecisos.





Em votos válidos, quando excluídos brancos e nulos e eleitores que se declararam indecisos, Fuad soma 53%, e Engler, 47%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

Na pesquisa anterior, divulgada no último dia 24, Fuad aparecia com 46%, e Engler, com 39%, no levantamento estimulado.

A pesquisa Datafolha foi encomendada pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo e realizada presencialmente com 1.674 pessoas de 16 anos ou mais em Belo Horizonte, nos dias 25 e 26 de outubro, e registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo MG-01286/2024. O nível de confiança é de 95%.





Confira os números





Fuad Noman (PSD): 48% (eram 46%)

Bruno Engler (PL): 42% (eram 39%)

Branco/ Nulo/ Não vai votar: 7% (eram 10%)

Indecisos: 4% (eram 5%)





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia