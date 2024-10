FOLHAPRESS - O ministro Cristiano Zanin atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) e determinou que inquéritos sobre suspeitas de vendas de decisões judiciais relacionadas ao lobista Andreson de Oliveira Gonçalves passem a tramitar no Supremo Tribunal Federal (STF).

Após essa decisão, o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Francisco Falcão mandou ao Supremo os autos relacionados à investigação que provocou o afastamento de cinco desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.





As decisões e os inquéritos estão sob sigilo. O pedido do procurador-geral da República, Paulo Gonet, foi atendido pelo Supremo nessa sexta-feira (25/10). Andreson é um dos pivôs das investigações relacionadas à negociação de decisões em gabinetes do STJ.





O lobista era interlocutor do advogado de Mato Grosso Roberto Zampieri, assassinado em dezembro do ano passado em Cuiabá.





Relações suspeitas

As conversas que estavam no celular do advogado apontaram relações suspeitas com magistrados e fundamentaram o afastamento de dois desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.





Andreson era a conexão de Zampieri com tribunais de Brasília, segundo as investigações, e negociava decisões em gabinetes do STJ.

A investigação sobre as suspeitas encontradas a partir do celular já estavam em um inquérito sob responsabilidade de Zanin por causa de menção a integrante do STJ.

Gonet pediu que o inquérito tramitasse em conjunto com o caso de MS, que também menciona venda de decisões judiciais, tem Andreson como alvo e levou ao afastamento dos desembargadores. Essa investigação não tem, até o momento, citação a ministros.