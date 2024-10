Ministro acompanhou última agenda do prefeito Fuad Noman

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, classificou, na manhã deste sábado (26/10), os ataques do deputado estadual Bruno Engler (PL) ao prefeito e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), como "nível de delinquência" que, segundo ele, "ultrapassa a boa política".

O ministro esteve na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, para acompanhar a última agenda do prefeito antes do segundo turno das eleições municipais, que acontece neste domingo (27/10).

Na agenda, Silveira disse que o deputado bolsonarista tenta manipular a opinião pública com informações e métodos inadequados. Na ocasião, o ministro comentava as campanhas negativas em torno do livro "Cobiça", escrito pelo prefeito Fuad Noman e publicado em 2020.

O ministro defende que as campanhas sejam focadas em debater ideias e soluções para os problemas da sociedade. Silveira ainda teceu elogios a postura de Fuad durante a campanha, "que se concentrou em apresentar propostas e destacar sua trajetória de vida pública ilibada".

"Acho que (os ataques) ultrapassam a boa política, aquilo que nós, mineiros, sabemos fazer muito bem, que é a política do confronto de ideias para poder buscar soluções para os problemas reais da sociedade, que é o que todos esperam da gente. Acho que está havendo um nível de delinquência até por parte daqueles que tentam fazer e deturpar a opinião pública utilizando os meios inadequados para poder fazer campanhas eleitorais", criticou.

O prefeito Fuad Noman encerrou sua campanha eleitoral de forma descontraída com uma "cãominhada". O evento reuniu tutores e seus animais de estimação, além de diversas entidades de proteção animal.





"Hoje (sábado) é um dia de alegria para nós. Estamos aqui ao lado dessa campanha que o tempo todo apresentou proposta, vida limpa e ilibada de um pai de família decente que vem trabalhando por Belo Horizonte e já trabalhou por Minas Gerais com diversos cargos. E é conhecido por todos pelos resultados que é apresentou nas responsabilidades que ocupou", comentou o ministro Alexandre Silveira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

"Vim mais uma vez para apertar o '55' e fazer a vida dos mineiros e mineiras melhor, porque o prefeito de Belo Horizonte tem uma responsabilidade em especial com os belo-horizontinos, mas muitos municípios de Minas Gerais recorrem à saúde pública de BH. Então, nós que gostamos de Minas Gerais, a boa política, a política decente, a política das ideias, a política do resultado, estamos com Fuad Noman", completou.