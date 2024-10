Candidatos Fuad Noman e Bruno Engler participam do último debate antes do pleito de domingo

O deputado estadual e candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Bruno Engler (PL), afirmou, no debate realizado pela TV Globo nesta sexta-feira (26/10), que não tomou vacina contra a COVID-19 por orientação médica. Após o prefeito Fuad Noman (PSD) relembrar que o adversário não foi imunizado.

"De fato eu não tomei a vacina, mas por orientação médica", justificou Engler.

A resposta ocorreu após Fuad Noman afirmar que se preocupava com as posições do bolsonarista sobre as vacinações e que ele não tem experiência para comandar a cidade mineira.

"Não sei se ele tem experiência de ir para um posto de saúde, não sei a experiência que ele traz junto. Ele, como todos sabem, não tomou vacina, negou a vacina, e isso me preocupa muito, porque nossas crianças precisarão de vacina", afirmou o pessedista.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) orienta que os únicos grupos que não devem ser imunizados são os que tem reações alérgicas graves devido a algum dos componentes. Cada vacina desenvolvida tem conteúdos distintos.

Quem já teve reação alérgica a outra vacina, a pessoa deve tomar cuidados como certificar que no local tenha suporte para um caso de emergência e que deva ficar em observação até 30 minutos após a aplicação.