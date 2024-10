Candidatos participam do último debate, organizado pela TV Globo, antes do segundo turno das eleições

O deputado estadual e candidato à Prefeitura de Belo Horizonte Bruno Engler (PL) se queixou após o prefeito Fuad Noman (PSD) afirmar que ele não trabalha na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Os dois candidatos falavam sobre a contratação de monitores para crianças atípicas nas escolas da capital durante o debate realizado pela TV Globo nesta sexta-feira (25/10).

"Estamos criando condições para que as escolas acolham essas crianças (...) Você, mãe e pai já conversou comigo, conta pra ele, o que seu filho mudou de patamar depois que foi para uma escola pública e nós tivemos uma atenção para ele. Tem muita coisa para ser feita, eu reconheço, é por isso que estamos contratando profissionais, treinando, qualificando. O trabalho não para, o trabalho continua. É isso que eu faço a vida inteira, diferente dele que não trabalha", disse o pessedista.

Engler alegou que o adversário estava começando a ficar nervoso e usando de "xingamento. Porque não dá para justificar o injustificável", afirmou o bolsonarista, que prosseguiu afirmando que cada aluno atípico deve ter um monitor especializado.









Em 2024, o candidato bolsonarista faltou a 55,14% das reuniões no plenário da Assembleia na qual são debatidos e aprovados os projetos de lei, segundo informações do Diário do Legislativo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Engler vem minimizando suas faltas no Legislativo e dando destaque a seus projetos que tramitaram na ALMG.