Bruno Engler e Fuad Noman participam do último debate, organizado pela TV Globo, antes do segundo turno das eleições

O prefeito e candidato à reeleição Fuad Noman (PSD) elogiou, no debate realizado nesta sexta-feira (25/10) pela TV Globo, uma proposta do deputado federal Bruno Engler (PL) para o envio de merenda escolar para a casa dos alunos relativa às alimentações do final de semana.

"Eu coloquei como proposta, o programa Merenda Feliz, para a escola poder enviar, na sexta-feira, para a casa do aluno merenda de sábado e domingo", afirmou Engler. A declaração do candidato ocorreu logo após ele elogiar a qualidade das refeições das escolas municipais.

O prefeito e candidato à reeleição afirmou que pode aplicar a ideia do adversário, caso seja eleito neste domingo (27/10).

"Fui o primeiro prefeito a levar merenda escolar nas férias, mas acho que sua proposta é boa, inteligente. Pela primeira vez, estou vendo você apresentar uma proposta consciente que vale a pena ser incluído no plano de governo", afirmou Fuad Noman.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Ao longo do debate, Fuad repetiu diversas vezes que faltava experiência ao deputado estadual, que tem 27 anos, e que "ele nunca administrou nada". Engler respondia que não gostaria de ter a experiência do atual mandatário, que já foi secretário em diversos governos municipais e estaduais.