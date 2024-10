O deputado estadual Bruno Engler, candidato do PL à Prefeitura de Belo Horizonte, minimizou as decisões da Justiça Eleitoral que concederam direito de resposta em favor do atual prefeito e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD). O horário eleitoral na TV e no rádio foi estendido para este sábado (26/10) em favor de inserções do prefeito.

Em caminhada pela Pampulha, Engler voltou a reforçar a narrativa anti-sistêmica e afirmou que Fuad tem "muitos amigos" influentes.

"A gente está trabalhando com a verdade. Eu fiz questão de tratar todas as questões que tratei na campanha no debate de ontem e dar ao prefeito a oportunidade de responder. Ele não respondeu porque não consegue", declarou Engler.

As decisões em favor de Fuad referem-se a propagandas eleitorais que atacam o prefeito, em especial ao seu livro de ficção "Cobiça", em que uma personagem faz um relato em primeira pessoa de um abuso sexual contra uma adolescente de 12 anos.

A campanha de Engler acusam o prefeito, apontando para uma suposta perversão do mandatário. A Justiça, por sua vez, afirma que o conteúdo divulgado pelo deputado bolsonarista é "sabidamente inverídico" e feito para enganar o eleitor. "Eu não conto mentira nenhuma; falo a verdade, até por isso falo na cara do prefeito. Falo ao vivo e ele não consegue justificar", declarou.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Na caminhada pela Pampulha, Engler e seus apoiadores saíram da orla e foram até a esplanada do Mineirão. No percurso, o candidato pediu votos e solicitou aos apoiadores que convençam os eleitores que ainda estão indecisos e aqueles que não votaram no primeiro turno.

O candidato esteve acompanhado de deputados federais, como Nikolas Ferreira, Cabo Junio e Eros Biondini, além dos deputados estaduais Sargento Rodrigues e Chiara Biondini, todos do PL.