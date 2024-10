FORTALEZA, CE (FOLHAPRESS) - O último debate dos postulantes à Prefeitura de Fortaleza antes do segundo turno, nessa sexta-feira (25/10), teve troca de ofensas entre os dois candidatos, propostas mirando o eleitorado feminino e acusações de fake news nas campanhas.





Estão na disputa os candidatos Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL), numa eleição acirrada e indefinida. A dois dias da votação, os dois aparecem empatados tecnicamente nas pesquisas mais recentes, num pleito que reflete a polarização nacional entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL).





Logo no primeiro bloco, Leitão citou ataques e ameaça que recebeu de um aliado de Fernandes. O vereador Inspetor Alberto (PL), que foi assessor do candidato bolsonarista quando ele era deputado estadual, publicou um vídeo no qual ofende o petista e diz que Leitão deve ir para a "churrasqueira" e preparar "o seu caixão".





"Você deveria ter vergonha na cara, um vereador seu me ameaçou de morte. Isso virou pauta nacional, fazendo com que Fortaleza virasse pauta nacional negativa", disse o petista no debate.





Fernandes rebateu, disse que "quem assistiu ao vídeo viu que não é ameaça" e que não pode ser responsabilizado por conduta de apoiadores. Em seguida, questionou qual o posicionamento do petista acerca das denúncias da ex-companheira do filho mais novo de Lula, que o acusou de violência física, moral e psicológica.





O petista, por sua vez, disse que não tem "compromisso com quem comete crime, ilícitos, seja quem for", sem citar nominalmente o caso envolvendo o filho do presidente.





Os dois candidatos falaram sobre propostas mirando o eleitorado feminino. Leitão tratou da atuação do deputado federal na Câmara para atacá-lo, citando o voto contrário de Fernandes ao projeto de lei do governo federal que garante igualdade salarial a homens e mulheres que desempenham a mesma função. O petista também citou vídeo que circulou nas redes nesta semana em que Fernandes menospreza o feminicídio no Brasil - não é possível dizer quando essas imagens foram gravadas.





O bolsonarista respondeu criticando o vídeo - "o candidato do PT vindo falar de mentiras" - e disse que ganhou direito de resposta na Justiça Eleitoral por causa da divulgação dele por integrantes da campanha de Leitão. Em seguida, ressaltou que "mulheres e mãezinhas" serão prioridades em sua eventual gestão e citou proposta para criar um centro para atender crianças autistas.





Promovido pela TV Verdes Mares, afiliada da Rede Globo, o debate também teve troca de ofensas. De um lado, o petista chamou o adversário de "dissimulado", "candidato fake news", "cara de pau", "despreparado", "inexperiente" e "01 do Bolsonaro".





Fernandes, por sua vez, disse que o adversário demonstra "desespero", "parece ter algum problema cognitivo" e que seria "exigir demais" que o petista "andasse, falasse e conseguisse raciocinar ao mesmo tempo".





Ao longo da campanha, o candidato do PL tem sido acusado por adversários de esconder Bolsonaro, seu padrinho político. Nesta sexta, ele foi provocado a falar do aliado, mas esquivou da resposta, afirmando que "não é 01 de um político, é o 01 do povo de Fortaleza".

Ele também criticou a gestão do governador Elmano de Freitas (PT) para atacar Leitão e se colocou como um candidato "contra o sistema". "Do outro lado tem um candidato que recebeu apoio do presidente, do vice-presidente, do governador, de ministros, os poderosos. Do outro, nós fazendo campanha no meio do povo. Fui atacado de todas as maneiras, mas podem ter certeza que essas ofensas não me atingem."