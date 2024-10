O prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), encerrou sua campanha eleitoral com uma agenda descontraída na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul da capital mineira, neste sábado (26/10). Ao lado de aliados e apoiadores, além de diversas entidades de proteção animal, o prefeito participou de uma 'cãominhada'.

No local, eleitores e políticos andaram ao lado do prefeito com seus cãezinhos no último compromisso eleitoral de Fuad antes do segundo turno das eleições municipais, marcada para este domingo (27/10). Na agenda, o chefe do Executivo municipal reforçou seu compromisso com políticas públicas para as causas animais e pediu votos para aqueles que anularam ou não votaram no primeiro turno.

"Vou ganhar a eleição só amanhã (domingo), se for o caso, mas hoje (sábado) ainda é um dia de trabalho. A gente sabe da importância do pet na vida das pessoas, de como um amigo faz falta para muitas pessoas. E o cachorro, o gato, às vezes o papagaio, vários animais, fazem companhia para as pessoas", afirmou Fuad.

A agenda foi acompanhada do correligionário ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), do deputado estadual Mário Caixa (PV) e do seu vice-candidato, Álvaro Damião (União Brasil).

O prefeito também mencionou a importância de acabar com a "crueldade contra os animais que existia no passado".

Fuad destacou ainda a importância de oferecer apoio aos tutores que não têm condições de arcar com os custos de cuidados veterinários, medicamentos e alimentação para seus animais, como no caso das pessoas em situações de rua, que, segundo ele, muitas vezes dependem de seus animais para proteção e companhia.

Dentre as principais propostas citadas pelo prefeito, destacam-se a construção de um novo hospital veterinário em uma localização mais acessível, a criação de uma farmácia popular para animais, com o objetivo de facilitar o acesso a medicamentos, e a implementação de um programa de fornecimento de ração para pessoas de baixa renda que não têm condições de alimentar seus animais de estimação.

Além disso, o prefeito pretende ampliar o número de castrações para controlar a população de animais de rua e evitar abandonos. O candidato prometeu manter diálogo direto entidades de proteção animal, caso seja reeleito, como forma de buscar a eficácia das políticas públicas voltadas para a causa animal.

"Vamos proteger os animais o máximo que pudermos e cuidar de aumentar a castração, aumentar o atendimento, os remédios, a alimentação, porque acho que isso faz diferença", prometeu.

"A gente precisa ter uma ligação muito forte com as entidades de proteção dos animais, porque elas têm ideias e sugestões, e a gente precisa ouvir muito a população", completou.

Votos brancos e nulos

No fim da agenda, Fuad também pediu votos a todos os cidadãos de Belo Horizonte, especialmente àqueles que não votaram no primeiro turno ou que apertaram "branco" nas urnas. Ele enfatiza a importância da participação de todos no processo democrático.

"É muito importante para Belo Horizonte a opinião de todo mundo. Às pessoas com mais de 70 anos que não têm obrigação de votar: Vão! Sua opinião é importante. Você é formador de opinião. Belo Horizonte precisa da opinião de cada um de vocês. Vai lá e escolhe. Não deixa de votar, não", disse o candidato.