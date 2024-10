O deputado estadual Bruno Engler, candidato do PL à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), aproveitou seu último ato de campanha para pedir votos aos apoiadores e para que eles convençam o eleitorado que não votou no primeiro turno. Em caminhada pela Pampulha, neste sábado (26/10), menos de 24 horas para a abertura das seções de votação, o bolsonarista previu uma eleição apertada contra o atual prefeito Fuad Noman (PSD).

Na primeira volta do pleito, Engler ficou em primeiro lugar com 435.853 votos (34% dos válidos). Fuad, por sua vez, teve 336.442 votos (26,54%). Os candidatos só não tiveram mais eleitores do que aqueles que preferiram não votar no dia 6 de outubro, quase 590 mil pessoas (29,5%).

“Nesta reta final, não deixe de conversar com aquele amigo, aquele vizinho, aquele parente, aquela pessoa que ainda não sabe em quem votar. Fale das nossas propostas, da nossa perspectiva de mudança. Passe o recado de que a gente não é obrigado a se contentar com uma prefeitura ruim, que a gente não é obrigado a se contentar com uma prefeitura que não respeita nossos valores, que a gente pode ter uma gestão séria. Vamos encerrar, mas fica o pedido para que vocês passem esse recado, porque vai ser uma eleição no fio da navalha”, declarou Engler a uma centena de apoiadores.

O candidato do PL fez uma caminhada da Igreja São Francisco de Assis, na orla da Lagoa da Pampulha, até a esplanada do Mineirão. Questionado sobre a mudança de tom moderado para um mais agressivo na reta final, Engler afirmou que suas críticas ao prefeito não são ideológicas e disse não temer afastar o eleitor de centro.

“Não acho que seja uma pauta ideológica defender a inocência das crianças. Quem em sã consciência acha normal um livro com conteúdo sexualmente explícito e exposto para crianças de pouca idade? Quem acha normal uma feira com dinheiro público ter livros como “Satã amigo”? Isso é um absurdo. Não é pauta de direita, não, é pauta de senso comum. A gente está falando de coisas que, no meu entender, a imensa maioria dos belo-horizontinos entende que não pode continuar”, afirmou o candidato.

Nos últimos dias, o prefeito Fuad conseguiu uma série de decisões na Justiça Eleitoral que o concederam direito de resposta, em especial às críticas que Engler faz ao contrato de ônibus e ao livro escrito pelo candidato do PSD, "Cobiça" (2020), um romance de ficção que possui um relato em primeira pessoa de um abuso sexual sofrido por uma adolescente. O horário eleitoral na TV e no rádio foi estendido para este sábado (26/10) em favor de inserções do prefeito.

Engler minimizou as decisões, e voltou a reforçar a narrativa “antissistêmica”, afirmando que Fuad tem “muitos amigos influentes”. "A gente está trabalhando com a verdade. Fiz questão de tratar todas as questões que tratei na campanha no debate de ontem e dar ao prefeito a oportunidade de responder. Ele não respondeu porque não consegue", declarou Engler.