Sete urnas precisaram ser substituídas em Belo Horizonte e Uberaba até as 10h, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG). As trocas foram feitas sem causar transtornos, apenas com um pequeno atraso nas zonas eleitorais, o que resultou em filas maiores.





Em Belo Horizonte, as quatro urnas que precisaram ser trocadas aconteceram nas 26ª, 27ª, 333ª e 334ª zonas eleitorais. Na cidade do Triângulo Mineiro, as substituições ocorreram uma na 276ª zona eleitoral e outra, na 326ª.









Arrombamento





No fim da madrugada, a Escola Estadual Hermenegildo Chaves, localizada no Bairro Vista Alegre, na Região Leste, foi arrombada.







A situação foi constatada com a chegada do ônibus com policiais militares para instalar as urnas. De acordo com o Boletim de Ocorrência, não houve problemas relacionados à eleição, uma vez que as urnas ainda não haviam sido instaladas.





Nada de valor, segundo a ocorrência, foi levado pelos ladrões. No entanto, a PM aguardará o relatório da diretoria da escola. A votação ocorrerá normalmente na instituição.