As primeiras pesquisas da Quaest para o segundo turno, contratadas pela TV Globo, mostram que nas 15 capitais que ainda esperam uma definição nas urnas, apenas duas teriam viradas. Em outras cinco cidades o vencedor da primeira votação continua na frente, enquanto em oito há empate técnico entre os candidatos.

Em Belo Horizonte, o atual prefeito Fuad Noman (PSD) aparece na frente do deputado estadual Bruno Engler (PL), após perder a primeira votação por 34,38% contra 26,54%. Segundo a pesquisa de quarta-feira (16/10), o chefe da administração municipal tem agora 46% das intenções de voto, contra 37% de Engler.

Em Goiânia, capital de Goiás, o ex-deputado federal Sandro Mabel (União Brasil) havia recebido 27,66% dos votos válidos no primeiro turno, atrás de Fred Rodrigues (PL), que conquistou 31,14% dos eleitores. O levantamento de quinta-feira (17/10) já mostra o candidato do União Brasil com 46% das intenções de voto, enquanto o bolsonarista do PL recebe 39%.

Em São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Belém (PA), Aracaju (SE) e João Pessoa (PB), o candidato que venceu a primeira volta das eleições continua na frente nas primeiras pesquisas de intenção de voto.

Na capital paulista, por exemplo, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) teve 29,48% dos votos válidos no primeiro turno, contra 29,07% do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL). Na pesquisa de quarta-feira (16/10), Nunes aparece com uma vantagem de 45% contra 33% de Boulos.

Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o prefeito Sebastião Melo (MDB) quase obteve a vitória na primeira votação. O emedebista recebeu 49,72% dos votos válidos, contra 26,28% da deputada federal Maria do Rosário (PT). Na pesquisa Quaest, ele recebe 52% das intenções de voto, contra 30% da petista.

Empates

Nas oito capitais restantes com segundo turno, há empate técnico em Fortaleza (CE), Manaus (AM), Curitiba (PR), Natal (RN), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Porto Velho (RO), Palmas (TO).

Em Fortaleza, capital do Ceará, o deputado federal bolsonarista André Fernandes (PL) venceu o primeiro turno com 40,20% dos votos válidos, contra 34,33% de Evandro Leitão (PT). Na Quaest dessa sexta-feira (18/10), os dois candidatos empatam com 43%. .

Em Natal, no Rio Grande do Norte, o deputado federal Paulinho Freire (União Brasil) obteve 44,08% dos votos no primeiro turno, contra 28,45% da deputada federal Natália Bonavides (PT). O levantamento divulgado na última segunda-feira (14/10) mostra Freire com 45% das intenções de votos, contra 39% da petista. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Em Cuiabá, no Mato Grosso, o deputado federal bolsonarista Abílio Brunini (PL) venceu a primeira votação com 39,61% dos votos válidos, contra 28,31% de Lúdio (PT). Segundo a Quaest de quarta-feira (16/10), o parlamentar tem 44% das intenções de voto, contra 41% do petista. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.



Todas as pesquisas mencionadas acima foram registradas no TRE e os números de cada uma, na ordem em que foram citadas, são: MG-03563/2024, GO-08277/2024, SP-05735/2024, RS-08359/2024, CE-01540/2024, RN-03945/2024 e MT-08972/2024.