Fred Rodrigues (à direita) ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, durante almoço em Goiânia

GOÂNIA, GO (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acompanhou na manhã deste domingo (27) o voto de seu candidato à Prefeitura de Goiânia, Fred Rodrigues (PL). Na ocasião, esteve acompanhado do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO), alvo de operação de busca e apreensão na sexta-feira.





"Uma precipitação. Só tem em cima da direita, na esquerda não tem nada. Mas não está colando mais esse tipo de ação. E caiu para variar com o mesmo ministro do Supremo. É sempre ele, sempre o mesmo", disse Bolsonaro se referindo a Alexandre de Moraes, ministro do STF autorizou a ação.





O ex-presidente disse ainda que o Tribunal Superior Eleitoral agiu como "partido político" nas suas eleições e nas eleições atuais.





O ex-presidente cumprirá em Goiás maratona de votações, não só na capital, mas em Aparecida de Goiânia e Anápolis.





Ele também irá acompanhar a votação de Gayer. A busca contra ele foi motivada por suspeita de desvio da cota parlamentar.

Antes de ir para as votações tomou café da manhã na casa do senador Wilder Morais (PL).