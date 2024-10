A Justiça Eleitoral determinou a retirada de uma propaganda da campanha do deputado estadual Bruno Engler (PL) no qual sua vice, Coronel Cláudia (PL), faz uma série de ataques ao livro “Cobiça”, escrito pelo prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD). A decisão proferida pelo juiz Adriano Zocche, nessa terça-feira (22/10), classifica a propaganda como “enganosa”.

O título é um romance de ficção escrito por Fuad Noman em 2022 e publicado pela editora Ramalhete. O trecho que tem sido atacado pela campanha do parlamentar é um relato em primeira pessoa da personagem Sueli sobre um abuso sexual cometido pelo padrasto e um amigo quando ela tinha 12 anos.

Zocche reconhece o elemento fictício da obra e ressalta que o trecho em questão é uma forma de “evidenciar tragédias e abusos sofridos, sem qualquer apologia ou incentivo”. “Ocorre que a propaganda dá a entender claramente que a descrição de uma cena em livro, a qual retrata fato sabidamente ilícito, criminoso e imoral, implicaria automaticamente em endosso à prática. Isso é descontextualização”, diz a decisão.

O juiz ainda lembrou que a descrição de cenas e fatos reprováveis é algo cotidiano em processos judiciais, até como maneira de documentação e sustentação da acusação. “A descrição de cena em livro de ficção, portanto, pode ocorrer sem que configure estímulo ou concordância com a prática, por mais reprovável que seja”, escreve Adriano Zocche.





Em entrevista ao Estado de Minas, o prefeito rebateu as críticas feitas pela campanha do adversário e classificou a situação como “desespero” do adversário no segundo turno.

“Procuraram escândalo, mas minha vida é toda limpa e não acharam nada. Aí pegaram um livro de ficção e inventaram uma porção de coisa, tanto que a Justiça já suspendeu a propaganda porque é ‘fake news’. Ou não sabem ler, ou leram outro livro. A obra é uma ficção, um romance, tantos outros artistas e escritores do Brasil e do mundo escrevem exatamente igual. Isso é desespero de quem não tem o que apresentar”, declarou Fuad Noman.

Em nota, a campanha do deputado Bruno Engler disse que as informações divulgadas sobre o livro são verdadeiras. "A suspensão foi determinada de forma liminar, enquanto o processo continua em trâmite, ainda não há decisão definitiva. Todas as informações divulgadas sobre o livro são verdadeiras, e é isso que iremos reforçar, na nossa defesa", escreve.