O candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Bruno Engler (PL), participará da sabatina promovida pelo jornal Estado de Minas nesta quarta-feira (23/10), com transmissão ao vivo às 11h pelo Portal Uai.

Aos 27 anos, Engler, natural de Curitiba (PR), está em seu segundo mandato como deputado estadual e enfrenta Fuad Noman (PSD), atual prefeito, na disputa pelo segundo turno.

Coordenador do Movimento Direita Minas, Engler é uma figura de destaque no conservadorismo mineiro. Apadrinhado por Jair Bolsonaro (PL), ele conta ainda com o apoio do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) como principal cabo eleitoral.

A coligação "Coragem para Mudar", que apoia sua candidatura, é formada pelo PL e pelos Progressistas (PP). No segundo turno, Engler também selou uma aliança com o governador Romeu Zema (Novo).

O candidato declarou possuir um patrimônio total de R$ 238.889,34, distribuído entre veículos, depósitos bancários e outros investimentos.

A vice em sua chapa é Claudia Araujo Romulado, conhecida como Coronel Claudia, uma militar reformada de 56 anos. Filiada ao PL, ela já disputou eleições anteriores como vice-prefeita e deputada estadual, mas não obteve sucesso.