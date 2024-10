O prefeito Fuad Noman (PSD), candidato à reeleição para a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), afirmou na manhã deste sábado (26/10) que a campanha do seu adversário, o deputado estadual Bruno Engler (PL), está mentindo sobre o conteúdo do seu livro "Cobiça" (2020). O prefeito diz que quem leu a obra literária sabe que as informações divulgadas pelo bolsonarista são falsas. A declaração aconteceu em sua última agenda de campanha eleitoral, na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Apesar dos ataques, Fuad se mostra tranquilo e até bem-humorado com a situação. Ele brinca que, graças à polêmica, as vendas do livro aumentaram e que talvez precise publicar uma segunda edição.

Fuad acredita que as fake news sobre seu livro fazem parte de uma tentativa de difamá-lo, já que seus opositores não encontraram nada de errado em sua carreira pública. Ele se defende, afirmando ter uma vida limpa e 55 anos de serviço público em diversas instituições.

"Fake news vai existir sempre. E tenho falado no meu programa, fake news é lixo. Recolhe, recicla para não contaminar o ambiente. O que nós estamos fazendo é isso, mostrar que as pessoas estão mentindo claramente, porque estão falando do livro, mas quem leu o livro não vê nada daquilo que eles estão descrevendo. Eu posso fazer o quê? As pessoas são mal-intencionadas", disse o candidato à reeleição sem citar o nome do adversário Bruno Engler.





Apesar de rebater as críticas, Fuad não entrou em detalhes sobre o conteúdo do livro. "Fuçaram minha vida inteira e não acharam nada. Porque minha vida é uma vida limpa, [...] Inventaram essa história do livro. Achei bom que estão vendendo bastante livros. Já me pediram para publicar a segunda edição, porque está vendendo muito", disse.

O prefeito ainda brincou falando que cogita escrever um novo livro, desta vez sobre as "maldades do ser humano". Fontes próximas a Fuad também informaram que ele considera a possibilidade de produzir um filme inspirado no livro "Cobiça". As tratativas para essa adaptação, porém, devem ocorrer apenas depois do segundo turno das eleições, em razão da polêmica em torno da obra literária.

Durante a agenda, a reportagem do Estado de Minas presenciou o prefeito brincando sobre a possibilidade de levar "Cobiça" para as telas do cinema. No entanto, a equipe do Fuad garante que foi apenas uma brincadeira em razão da "alta nas vendas".





Silveira critica campanha de Engler

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o acompanhou durante a agenda e avaliou os ataques ao prefeito Fuad Noman como algo que "ultrapassa a boa política". Silveira também criticou o nível de "delinquência" dos opositores, que, segundo ele, tentam manipular a opinião pública com informações falsas e métodos inadequados.

Silveira ainda teceu elogios à postura de Fuad durante a campanha, "que se concentrou em apresentar propostas e destacar sua trajetória de vida pública ilibada". "Quando a gente tenta deturpar a opinião pública, deturpar a cabeça do eleitor, estamos fazendo um grande mal para a sociedade", emendou.

"Hoje é um dia de alegria para nós. Estamos aqui ao lado dessa campanha que o tempo todo apresentou proposta, vida limpa e ilibada de um pai de família decente que vem trabalhando por Belo Horizonte e já trabalhou por Minas Gerais com diversos cargos. E é conhecido por todos pelos resultados que apresentou nas responsabilidades que ocupou", elogiou o ministro.