O candidato do PL, Bruno Engler, vota na Escola SEB Sagrado (antigo Sagrado Coração de Maria), no Bairro Serra, na manhã deste domingo

O candidato Bruno Engler (PL) chegou para votar, neste domingo (27/10), na Escola SEB Sagrado (antigo Sagrado Coração de Maria), no Bairro Serra, às 9h39, sob aplausos de apoiadores. Antes de se dirigir à seção 97 para registrar seu voto, posou para fotos e cumprimentou partidários, juntamente com a candidata a vice, coronel Cláudia.

“A gente fica muito feliz com o carinho dos belo-horizontinos, não só aqui hoje, no momento da votação, mas ao longo de toda a campanha, de toda a caminhada. Os institutos de pesquisa apontam o nosso crescimento e nos colocam em empate técnico. É importante lembrar que todos os institutos praticamente erraram a nossa votação para baixo no primeiro turno e já estão nos colocando em empate técnico. Então, a gente está com muita esperança”, afirmou.





“Acho que essa campanha deixou muito claro que o belo-horizontino tem duas opções de voto: o voto da comodidade, de continuar com o serviço que aí está, e o voto da esperança, da mudança, de uma gestão muito melhor, sem politicagem, sem corrupção, que de fato entregue o serviço que o belo-horizontino precisa e merece”, concluiu.

Ele ressalta ainda que não tem dúvidas de que sua plataforma é a melhor para a cidade.

O candidato segue com a vice para o Colégio Tiradentes, onde ela vai votar. Em seguida, disse que vai se reunir com amigos e familiares “numa expectativa boa”. No fim do dia, segue para o comitê no Barreiro para acompanhar a apuração, cercado por apoiadores. “E, se Deus quiser, uma grande comemoração pela mudança de BH.”