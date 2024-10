O deputado federal André Janones (Avante/MG) disse aos seguidores em uma rede social, neste domingo (27/10), para se prepararem para um cenário de “terra arrasada” após o resultado do segundo turno das eleições municipais.

“Preparem-se para um cenário de terra arrasada. Cenário que não surpreenderá a mim, mas aos incautos. Não confundam minha militância absolutamente parcial (como toda militância) com a verdade nua e crua do cenário político brasileiro atual. À noite, voltamos a falar!”, publicou.

Preparem-se para um cenário de terra arrasada. Cenário este que não surpreenderá a mim, mas aos incautos. Não confundam minha militância absolutamente parcial (como toda militância), com a verdade nua e crua do cenário político brasileiro atual.



A noite voltamos a falar! ???? — André Janones (@AndreJanonesAdv) October 27, 2024

O parlamentar já atacou políticos de esquerda que acreditam que o 'bolsonarismo morreu'. Em abril, Janones afirmou que o campo da esquerda é cheio de "analfabetos digitais, ultrapassados e prepotentes".

Considerado um dos principais combatentes ao bolsonarismo nas redes sociais durante as eleições de 2022, Janones criticou a "prepotência" da esquerda de achar que o bolsonarismo morreu. O parlamentar afirmou, à época, "torcer" para que o campo progressista fosse “surrado” nas eleições deste ano. Para ele, a esquerda tem estado em uma zona de conforto, enquanto a direita é mais organizada.













Na postagem, o parlamentar afirmou que a “derrota” nas eleições municipais demonstraria a necessidade de a esquerda se mobilizar para impedir o retorno do bolsonarismo à Presidência da República em 2026.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





"Pelo bem do nosso campo, desejo que sejamos surrados nas eleições deste ano. O motivo? Impedir a volta do bolsonarismo. Explico: a esquerda cirandeira, que infelizmente ressuscitou com nossa vitória nas eleições presidenciais de 2022, vive em uma realidade paralela, alimentada por 'militantes' de redes sociais que sequer sabem o preço de um botijão de gás ou de um pacote de arroz. Eles tinham a certeza de que o bolsonarismo estava morto. Ledo engano: a realidade está diante de todos: eles estão cada vez mais unidos e, no mínimo, do mesmo tamanho que estavam ao final do segundo turno de 2022", afirmou Janones no X (antigo Twitter).