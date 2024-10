Após votar em uma escola na Zona Sul de São Paulo, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) declarou neste domingo (27/10) estar "otimista" com o segundo turno. A pesquisa Datafolha divulgada ontem apontou que o candidato à reeleição está com 57% dos votos válidos, enquanto seu adversário, Guilherme Boulos (PSol), tem 43%. Nunes estava acompanhado da esposa, Regina Nunes, dos filhos e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

“Expectativa muito boa. A gente acompanhou esses últimos dias, principalmente ontem, uma energia muito positiva da população. [...] Mas, lógico, vamos esperar o resultado, esperar as urnas consagrarem o novo prefeito”, afirmou Nunes à CNN Brasil. No sábado (26), ele fez campanha na maior favela de São Paulo, Heliópolis, escolhida para última passeata do emedebista.

O prefeito comentou, ainda no colégio eleitoral, que ao longo do dia irá acompanhar as votações do filho do ex-prefeito Bruno Covas, Tomás Covas, e do governador Tarcísio de Freitas, a quem agradeceu pelo apoio: "Fundamental no processo eleitoral".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro