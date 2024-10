Durante uma carreata em apoio à candidatura de Rosana Valle (PL) à Prefeitura de Santos, no litoral paulista, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) enfrentou hostilidades de um grupo de moradores.

Acompanhado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), o ex-presidente ouviu ofensas como “ladrão” e provocações do tipo “sobe a favela”. A carreata aconteceu na quarta-feira (23/10).





Imagens divulgadas na internet mostram a comitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro em uma picape. Enquanto as ofensas eram proferidas, Michelle Bolsonaro respondeu com gestos de "coração", feitos com as mãos, e enviou "beijos" aos manifestantes.





"Ladrão, caralho. Ladrão, filha da puta. Sobe a favela, sobe na favela seu ladrão do caralho", disparou uma manifestante.





