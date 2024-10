O ex-presidente do PT-DF Wilmar Lacerda foi preso preventivamente por suspeita de pedofilia. A informação é da jornalista Ana Maria Campos, do Correio Braziliense.





Segundo o blog CB Poder, a Polícia Civil do DF chegou ao nome do petista em uma investigação sobre contratações de meninas para programas sexuais.





Ao cumprir mandados de busca e apreensão em endereços de um empresário, noticia o blog, policiais civis encontraram no telefone do investigado troca de mensagens com Wilmar Lacerda sobre os crimes.

As mensagens são evidências de que Wilmar Lacerda, ex-secretário de Administração do governo do DF, participava dos programas. Uma das garotas envolvidas tem apenas 13 anos.A investigação detectou pagamentos do empresário investigado para a contratação das garotas de programa. O inquérito é conduzido pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) no bojo da Operação Predador.





Segundo integrantes da Polícia Civil, Wilmar Lacerda foi ouvido nesta tarde (24) e deve permanecer preso.

