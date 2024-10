SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) aceitou convite para ser sabatinado por Pablo Marçal após chamá-lo de bandido e psicopata e dizer que a participação do autodenominado ex-coach nas eleições não poderia ser normalizada.

"Já percebi que estamos lidando com um bandido, um criminoso, e é assim tratar ele até o fim dessa eleição, e vou derrotá-lo", disse sobre Marçal aos entrevistadores do programa Roda Viva, da TV Cultura, em agosto.





Por semanas, o influenciador insinuou, sem apresentar provas, que Boulos era usuário de cocaína -acusação que a Folha de S.Paulo depois revelou se basear em processo contra um homônimo. "Se vier com mentiras, vou enfrentar", completou o deputado federal no programa da Cultura.





Antes, Boulos já havia chamado Marçal de psicopata e dito que não era razoável "normalizar o absurdo", se referindo ao comportamento agressivo do autodenominado ex-coach, que disparava ataques, xingamentos e factoides contra os adversários, tendo o deputado do PSOL como alvo preferencial.





A menos de 48 horas do segundo turno, o influenciador ainda divulgou um laudo falso, novamente apontando uso de drogas por Boulos. Em resposta, a campanha do psolista pediu a prisão do ex-coach e a cassação da sua candidatura.





"Simples assim. O cidadão não tem limite. A um dia da eleição, ele inventa essa fake news. Agora, gente, chegou num limite para ele. Estamos entrando agora a noite com um pedido de prisão contra ele, na Justiça Criminal. Dele e do dono da clínica. Dele e do dono da clínica", afirmou o psolista em uma live.





Nesta quinta-feira (24), ao aceitar o convite para a sabatina, o deputado se justificou dizendo que não faz política com ressentimento e que pretende dialogar com os eleitores de Marçal, que teve 28% dos votos no primeiro turno.





"Não me recuso a dialogar com ninguém, acho que o diálogo faz parte da democracia, cada um que arque pela forma com que dialoga, postura que dialoga, respeito ou desrespeito que dialoga. Comigo será sempre com respeito", afirmou em agenda hoje.





O prefeito Ricardo Nunes (MDB), que recusou o convite, disse ver "desespero" na atitude do rival.





Marçal, por sua vez, promete que o encontro será justo e imparcial.





"Vou conduzir com muito respeito. Para quem não sabe, antes de me candidatar eu era entrevistador, tenho o Marçal Talks", afirmou em vídeo gravado no Coliseu, em Roma, na Itália. "Mandei mensagem para o Nunes no WhatsApp. Nunca troquei ideia com o Boulos, mas ele respondeu pelo Instagram que vai. Espero que o Ricardo vá."