FOLHAPRESS - Na tarde desta terça-feira (8/10), Guilherme Boulos (PSOL) fez a primeira agenda de rua após o primeiro turno da eleição paulistana.





Na estrada do M'Boi Mirim, na Zona Sul de São Paulo, ele agradeceu os votos que recebeu na região. O psolista venceu no distrito de Piraporinha com 34% dos votos. Já os adversários Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB) registraram 26% e 25,35%, respectivamente.





No local, ele afirmou que pretende incorporar três propostas da candidata Tabata Amaral (PSB), que teve 9,92% dos votos e declarou apoio ao psolista. A ex-candidata, porém, informou que não pretende integrar eventual governo nem subir no palanque do psolista.





Boulos afirma que vai adotar as propostas que promovem apoio a mães de crianças com deficiência, a promessa de crédito para incentivar empreendedores e um parque tecnológico na zona leste.





O candidato, no entanto, afirmou que não conversou com a deputada, mas que pretende agradecer a declaração de voto.





"Não tivemos a oportunidade de conversar, mas pretendo falar com ela pessoalmente até para agradecer o apoio generoso que ela deu", afirmou Boulos.





Também agradeceu o apoio do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que anunciou na noite de segunda-feira (7/10) o voto no psolista pelas redes sociais.

Nas pesquisas antes do primeiro turno, Boulos apareceu em desvantagem nas simulações de segundo turno com Nunes.





Agora, ele tentará buscar os votos de Marçal e Tabata e afirma que o eleitor que acredita na mudança deve votar nele.





"Vamos dialogar com todos os eleitores da cidade de São Paulo, independente de quem eles votaram no primeiro turno", disse.

O psolista se apega ao fato de que 70% votaram em outros candidatos que não Nunes.





"Vamos andar os quatro cantos dessa cidade. Não sou daqueles que aparecem só em tempo de eleição para fazer promessinha falsa", disse.