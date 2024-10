Os vereadores de Montes Claros, no Norte de Minas, realizaram nesta terça-feira (8/10) a primeira reunião após a eleição de domingo, quando 17 dos 23 integrantes (73,9%) foram reeleitos. Um deles se destacou: Rodrigo Cadeirante (União), reeleito como o vereador mais votado da história do município, com 6.320 votos.

Portador de uma doença degenerativa que o deixou tetraplégico, Rodrigo fez sua campanha nas ruas utilizando uma carretinha e um carro de som a reboque, buscando compensar sua dificuldade de locomoção devido à limitação física.

Na última semana antes da eleição do primeiro turno, após receber uma denúncia sobre propaganda irregular por meio do Sistema Pardal, a Justiça Eleitoral proibiu o vereador e então candidato à reeleição de utilizar o serviço de som em sua carretinha. A decisão foi baseada no argumento de que ele estava descumprindo as regras eleitorais, aplicáveis a todos os candidatos, independentemente de suas limitações.

Rodrigo Cadeirante foi reeleito para o seu quarto mandato com mais de 6.300 votos, um crescimento de 80% em relação à eleição de 2020, quando recebeu 3.550 votos e também foi o candidato mais votado.

O vereador se orgulha do fato de que os eleitores se identificam com seu trabalho e se sentem representados na Câmara Municipal. Ele acredita que isso explica a disposição de muitos em ceder seus veículos e imóveis para a colocação de adesivos e para participar de suas carreatas.

Ao comemorar sua expressiva votação, Rodrigo protestou contra as restrições que enfrentou: “Me calaram durante minha campanha. Agora, quero ver me calarem no exercício do meu mandato.”

