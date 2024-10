Pablo Almeida, o vereador mais votado da história de Belo Horizonte com impressionantes 39.960 votos, esteve no Estado de Minas nesta terça-feira (8/10) para lançar uma série de entrevistas com os novos postulantes à Câmara Municipal. Durante a conversa, ele afirmou que a capital de Minas se tornará a cidade mais conservadora do Brasil, criticou o aborto e prometeu seguir os passos de seu mentor, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL).

“Ser o único candidato apoiado pelo deputado Nikolas Ferreira já indicava uma votação expressiva, mas eu não imaginava que seria o vereador mais votado. Isso depende de uma série de fatores. Foi a primeira vez que testamos essa transferência de votos e, embora Nikolas tenha uma força política inegável, não sabíamos ao certo como seria a aceitação. Não fizemos pesquisas específicas para vereadores, então minha ‘pesquisa’ foi feita nas ruas. Estive presente em todas as nove regionais, conversei com muitas pessoas e fiz uma campanha honesta e limpa. No fim, fomos recompensados com esse resultado.”

Segundo Pablo, a única diferença entre ele e Nikolas está na “aparência”. “O que temos de diferente é basicamente a aparência (risos). Em termos de princípios e valores, estamos completamente alinhados. O eleitor que votou em mim já espera um vereador que o represente da mesma forma que Nikolas fez quando estava na Câmara. Assim como ele, serei firme, propositivo e vou fiscalizar. Quero ser uma extensão do mandato que ele iniciou aqui, garantindo que as pautas conservadoras sejam bem representadas.”

