Eleito com 88,17% dos votos em Heliodora, na Região Sul de Minas Gerais, Eduardo do Alex (PSD) é o prefeito mais jovem de Minas Gerais. O concorrente, Cilinho Despachante (PT), que governou o município entre 2008 e 2016, conquistou somente 11,83% do eleitorado. Aos 21 anos, Eduardo Cheung de Lima experimentou sua primeira vitória nas urnas no último domingo ao lado de seu pai e vice, o Alex do Zezinho (Avante).





O jovem concluiu o ensino médio na rede pública estadual em Heliodora no ano de 2020 e até pensou em se mudar para estudar fora, foi aí que seu pai o convidou para fazer parte da história política do município. Eduardo ainda destaca em suas redes sociais a influência do avô Zezinho, que já ocupou o cargo de vereador, para sua escolha em tentar a prefeitura.





No registro de candidatura divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a ocupação de Eduardo consta “estudante, bolsista, estagiário e assemelhados”. Nos bens declarados, um carro no valor de R$ 130 mil é listado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





O Núcleo de Dados do EM listou, com base nos dados do TSE, os cinco prefeitos mais jovens de Minas Gerais.

Veja a lista: