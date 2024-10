Hely Andrade Alves (MDB) é o prefeito mais velho de Minas Gerais. Reeleito aos 87 anos para chefiar o Executivo em Carrancas, no Norte do estado, Hely venceu com 100% dos votos válidos, com 2.169 votos, em um pleito de candidatura única. No entanto, 309 eleitores optaram por votar nulo e 275 em branco.

Natural do município, Hely concluiu os estudos até o ensino médio e trabalhou como produtor agropecuário e empresário. A pauta agro é o tema que possui maior destaque no plano de governo do prefeito ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) durante o período de campanha.

O patrimônio declarado à corte eleitoral ultrapassa R$ 4,4 milhões e inclui propriedades rurais, imóveis, carros e cadernetas de poupança. O limite de gastos para Hely para o 1° turno foi de R$ 123.077,42.

O Núcleo de Dados do EM listou, com base nos dados do TSE, os cinco prefeitos mais velhos de Minas Gerais.

Veja a lista:

Hely Andrade Alves (MDB) - Carrancas - 87 anos

Zé Braz (MDB) - São João do Manhuaçu - 85 anos

João Carlos Minchillo (União) - Guaranésia - 81 anos

Dr. Moura (PRD) - Santana do Garambéu - 81 anos

Elzio Mota (PP) - Miravãnia - 81 anos