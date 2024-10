O autodenominado ex-coach Pablo Marçal (PRTB) afirmou que não está triste por ter perdido a disputa pela prefeitura de São Paulo no primeiro turno. Em um vídeo publicado em sua conta no Instagram nesta terça-feira (8/10), Marçal disse que não perdeu nada e acrescentou: "Quem perdeu foi o povo".



“Só tem uma raiz para a tristeza, que é o coração. Não preciso de ninguém para resolver (a tristeza), a não ser o mecânico do coração. Percebi uma coisa debaixo do sol: para que chorar, a não ser quando algo precisa sair de dentro de mim? Eu não choro porque sou durão, mas só choro na presença dele (Deus); é o único que não me rejeita, não me critica”, declarou.

No vídeo, Marçal aparece dirigindo e escutando música gospel. O ex-coach ainda escreve que “2026 é logo ali”, prenunciando que pode se candidatar a algum cargo nas próximas eleições gerais.

O segundo turno em São Paulo será disputado entre o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), apoiado por Jair Bolsonaro (PL), e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), apadrinhado político do presidente Lula (PT). Nunes recebeu 1.801.139 votos (29,48%) contra 1.776.127 (29,07%).

Por menos de 60 mil votos, Pablo Marçal não avançou para o segundo turno. O ex-coach recebeu 28,14% dos votos válidos, cerca de 1.719.274 eleitores.