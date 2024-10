O atual vice-prefeito de Montes Claros, no Norte de Minas, Guilherme Guimarães (União Brasil), está eleito para comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Com 78,82% das urnas apuradas, ele tem 71,36% dos votos, contra 11,09% do segundo colocado, o ex-prefeito Ruy Muniz (PSB), cuja candidatura foi anulada sub judice.





